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‏رويترز: مقتل 12 شخصا بتحطم مروحية عسكرية شرق تركيا

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

‏رويترز: مقتل 12 شخصا بتحطم مروحية عسكرية شرق تركيا أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيالأمن العام: نتيجة فحوصات الحمض النووي لأهالي العسكريين المخطوفين مع الجثث على الحدود غير مطابقةأنباء عن مقتل قائد سلاح جو النظام السوري […] أقراء المزيد من المصدر

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