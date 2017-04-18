هل يمكن للتهديد بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب أن يقنع الرئيس السوري بشار الأسد بالتخلي عن السلطة؟ ماذا عن ضمان أمنه في المنفى؟ هذه المقترحات مستبعدة الحدوث في القلب من الجهود الجديدة لإدارة ترامب لحل أزمة الصراع السوري الذي دام ستة أعوام. رغم أنَّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما تزال قيد التطور، فقد اتضحت […] أقراء المزيد من المصدر