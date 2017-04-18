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3 خطوات يتبعها ترامب في سوريا.. والأسد قد يلقى مصيراً شبيهاً بالقذافي

Posted by on April 18, 2017 0 Comment

هل يمكن للتهديد بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب أن يقنع الرئيس السوري بشار الأسد بالتخلي عن السلطة؟ ماذا عن ضمان أمنه في المنفى؟ هذه المقترحات مستبعدة الحدوث في القلب من الجهود الجديدة لإدارة ترامب لحل أزمة الصراع السوري الذي دام ستة أعوام. رغم أنَّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما تزال قيد التطور، فقد اتضحت […] أقراء المزيد من المصدر

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