قتل الجيش الاسرائيلي، اليوم، فلسطينيا صدم بسيارته أشخاصا عند موقف للحافلات عند مفترق في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما ادى الى اصابة رجل بجروح طفيفة. واكدت وزارة الصحة الفلسطينية انها “تبلغت باستشهاد المواطن الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه، عند مفترق عتصيون، جنوب بيت لحم”، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. أخبار قد تهمكحفل استقبال […] أقراء المزيد من المصدر