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اعتصام للديمقراطية في وادي الزينة تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية

Posted by on April 19, 2017 0 Comment

نظمت “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” اعتصاما مع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية أمام مقر “جمعية الغد الثقافية” في منطقة وادي الزينة في سبلين، شارك فيها ممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والفعاليات وهيئات المجتمع المدني. والقى كلمة الأحزاب اللبنانية أمين سر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية غازي عويدات، توجه […] أقراء المزيد من المصدر

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