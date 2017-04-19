

أبريل 2017: في إطار المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي “صِلة، مقاربة تشاركية جديدة حول الشباب والمخدرات في لبنان”، نظّم “سكون” المركز اللبناني للعلاج والوقاية من الإدمان بالشراكة مع جمعية العناية الصحّية أول اجتماع للجنة الاستشارية للدراسة التحليلة لواقع المخدّرات والشباب في 5 مناطق رئيسية في لبنان. حضر الاجتماع ممثلون عن دائرة مكافحة المخدرات بوزارة الصحة العامة و شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات (مينارة) وجمعية سيدة الأمل والمدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي من جامعة القديس يوسف.

وفي سياق المشروع، ستنفذ سلسلة من الأنشطة الاستراتيجية لوضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين دور القطاع العام ورسم السياسات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك الوقاية من المخدرات ومعالجة الإدمان.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج العدالة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي الذي يدعم تقدم حقوق الإنسان في لبنان بطرق متعددة. وتتراوح هذه المساعدة بين تقديم الخبرة الفنية لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ودعم مبادرات المناصرة والتوعية. كما يعتبر تقديم الخدمات الأساسية كوسيلة لدعم حقوق الإنسان جانباً /محوراً رئيسياً لدعم الاتحاد الأوروبي. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون بين الهيئات الوطنية والسلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ويعتقد أن هذا التعاون سيؤدي إلى وضع استراتيجية لمعالجة ظاهرة المخدرات والتصدي لها.

يهدف “صلة” أيضا إلى تحسين تنسيق الجهود والخدمات بين أصحاب المصلحة المعنيين من أجل استجابة أكثر فعالية لمشكلة المخدرات بين الشباب في لبنان. سيتم تنفيذ أنشطة المشروع بالتعاون مع “البرنامج الوطني للصحة النفسية” وبالتوافق مع “الإستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات والإدمان في لبنان 2016 -2021” التي أطلقتها وزارات الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والتعليم في ديسمبر / كانون الأول 2016 .