أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وقال “جيري دير”، رئيس شرطة مدينة فرينسو بالولاية المذكورة، إن “ثلاثة أشخاص قتلوا بعد قيام مسلح بإطلاق نار على عدد من المارة بالقرب من مبنى كاثوليكي للجمعيات الخيرية”. وأوضح “دير”، فى تصريحات نشرها موقع “لوس أنجلوس الأمريكي”، أن “الشرطة قامت باحتجاز مشتبه […] أقراء المزيد من المصدر