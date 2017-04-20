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الحرب العالمية الثالثة على بُعد أيام.. عراف يكشف تاريخ اندلاع المعركة النووية

Posted by on April 20, 2017 0 Comment

منذ وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سدة الحكم مطلع العام الجاري، زاد الحديث عن اندلاع حرب عالمية ثالثة؛ نظراً لحالة التوتر التي يعيشها العالم بين القوى النووية الكبرى: روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة. هذه الأحاديث قد تتحقق بحسب ما زعمته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية بناء على عراف يصف نفسه بأنَّه “كائنٌ خارق”، كشف عن […] أقراء المزيد من المصدر

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