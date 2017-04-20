منذ وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سدة الحكم مطلع العام الجاري، زاد الحديث عن اندلاع حرب عالمية ثالثة؛ نظراً لحالة التوتر التي يعيشها العالم بين القوى النووية الكبرى: روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة. هذه الأحاديث قد تتحقق بحسب ما زعمته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية بناء على عراف يصف نفسه بأنَّه “كائنٌ خارق”، كشف عن […] أقراء المزيد من المصدر