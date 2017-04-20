عاجل: إطلاق نار في جادة الشانزيليزيه في باريس24FM – هذا في وقت بدأت في فرنسا الخميس محاكمة 20 رجلا من المتهمين بالانتماء إلى شبكة إرهابية خطيرة نسب إليها اعتداء على متجر يهودي في 2012 والتخطيط لاستهداف عسكريين والقيام بزيارات إلى سوريا، بعد إحباط مخطط هجوم كان يستهدف الانتخابات الرئاسية. ويتوقع أن تشمل المحاكمة 53 جلسة […] أقراء المزيد من المصدر