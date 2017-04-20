قالت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، إن روسيا أرسلت قوات إلى حدودها مع كوريا الشمالية تحسبا لاندلاع حرب فى شبه الجزيرة الكورية. وأوردت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أرسل قوات ومعدات إلى حدود روسيا مع كوريا الشمالية مخافة من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد العدة لشن هجوم على الزعيم الكورى الشمالى […] أقراء المزيد من المصدر