‏وسائل إعلام فرنسية: محاصرة المهاجم الثاني في إعتداء الشانزيلزيه في مرآب للسيارات. الشرطة الفرنسية: شخصان على الأقل نفذا إطلاق النار ب الشانزليزيه ومقتل أحدهما أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيمباشر مباراة الداخلية و طنطا الأربعاء ٢٨-١٢-٢٠١٦ […] أقراء المزيد من المصدر