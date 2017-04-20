هل ستصبح ألمانيا دولة إسلامية في عام 2050 كما تزعم فيديوهات دعائية على الشبكات الاجتماعية؟ سليمان عبد الله- برلين هافينغتون بوست عربي تكثر المقالات ومقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية الهادفة إلى بث الذعر بين مواطني الدول الغربية من وصول المسلمين أو تزايد عددهم، محذرة من تحول دولهم رويداً رويداً إلى إسلامية، لكن هل تتطابق هذه […] أقراء المزيد من المصدر