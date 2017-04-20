نشرت صحيفة “نوفال أوبسرفاتور” الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن الرئيس الكوري الشمالي، كم جونغ أون، الذي أضحى حديث الساعة منذ اشتعال فتيل المواجهات بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية سعيه للقيام بتجارب نووية جديدة. وعرضت الصحيفة في تقريرها، عشرة معلومات هامة عن هذا الديكتاتور الشاب، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، بما في ذلك […] أقراء المزيد من المصدر