أكد وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، الخميس 20 أبريل/نيسان 2017، أنّ اعتقال مؤسّس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، هو “أولوية” للولايات المتحدة، في وقت أشارت تقارير صحفية إلى أنّ هناك اتهامات يتم إعدادها بحق أسانج. وقال سيشنز خلال مؤتمر صحفي: “سنكثّف جهودنا، ولقد ضاعفنا بالفعل جهودنا فيما يتعلق بالتسريبات”. إعلان وإذ تحدث عن عدد كبير من […] أقراء المزيد من المصدر