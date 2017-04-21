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إيران تردُّ بسخرية على تصريحات ترامب حول الاتفاق النووي

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017، من التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدم تقيد إيران بـ”روح” الاتفاق النووي. وقال ظريف الجمعة عبر تغريدة على تويتر “سنرى إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاحترام مضمون الاتفاق، قبل الكلام عن روحه”. وأضاف “حتى الآن ضربوا بالمضمون والروح عرض الحائط”. وكان الرئيس […] أقراء المزيد من المصدر

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