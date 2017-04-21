سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017، من التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدم تقيد إيران بـ”روح” الاتفاق النووي. وقال ظريف الجمعة عبر تغريدة على تويتر “سنرى إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاحترام مضمون الاتفاق، قبل الكلام عن روحه”. وأضاف “حتى الآن ضربوا بالمضمون والروح عرض الحائط”. وكان الرئيس […] أقراء المزيد من المصدر