نفذ أصحاب المحال والمصالح وعمال المهن في بعلبك اعتصاما أمام سراي بعلبك، تحت شعار:”نطالب بإقفال المحال والمصالح السورية على أنواعها في محافظة بعلبك الهرمل، ووضع حد للعمالة السورية التي تزيد من معدلات البطالة في صفوف العمال اللبنانيين”. والتقى وفد من المعتصمين محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه لشرح المطالب. عثمان وتحدث رئيس جمعية تجار […] أقراء المزيد من المصدر