عقد اجتماع صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام بين وفد من الاتحاد برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة رئيس النقابة السيد حسن حوماني حيث جرى عرض لآخر التطورات المتعلقة بالمؤامرة على الصندوق من خلال المادتين الواردتين في مشروع الموازنة (68 و 54).

وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق على توجيه كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لشرح موقف الاتحاد ورفضه القاطع للمساس بالصندوق ومصالح المضمونين.



كما تم الاتفاق على الدعوة لتنفيذ اعتصام نقابي عمالي أمام مقر المجلس النيابي (ساحة رياض الصلح) ابتداء من التاسعة من صباح يوم الثلاثاء في 25 نيسان الجاري وذلك أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة للموضوع ودعوة جميع الاتحادات والنقابات للمشاركة في هذا الاعتصام، اضافة الى إعلان الموقف التصعيدي بما فيه الإضراب العام في ضوء موقف المسؤولين في القضية وفي ضوء الاتصالات التي تجريها قيادة الاتحاد العمالي العام.واشار الى “ان قيادة الاتحاد العمالي العام استقبلت وفدا من نقابة عمال ومستخدمي مستشفى الجامعة الأميركية برئاسة رئيس النقابة السيد جورج الجردي حيث قدمت النقابة تهانيها بالانتخابات الأخيرة للاتحاد وأفادت عن أنها تتحضر لتجديد وتطوير عقد العمل الجماعي مع الإدارة طالبة رعاية الاتحاد لهذا المسار”.ونقل البيان تأكيد رئيس الاتحاد الدكتور الأسمر “على الدور الكبير لهذه النقابة وعلى أهمية عقود العمل أقراء المزيد من المصدر