عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية إجتماعه الدوري برئاسة السيد جاك تامر، وحضور الأعضاء، وتداول المجتمعون بالوضع الداخلي والإقليمي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. بداية تحدث تامر قال:”دانت الحركة اللبنانية الديمقراطية التفجير الإرهابي الذي إستهدف مترو الأنفاق في مدينة بطرسبرغ، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وكذلك التفجير الذي حصل في جمهورية مصر العربية والذي أدى إلى […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الحركة اللبنانية الديمقراطية دعت لقانون إنتخابي عصري نسبي يرضي الجميع ولا يستهدف أحدا
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