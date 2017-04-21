عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية إجتماعه الدوري برئاسة السيد جاك تامر، وحضور الأعضاء، وتداول المجتمعون بالوضع الداخلي والإقليمي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. بداية تحدث تامر قال:”دانت الحركة اللبنانية الديمقراطية التفجير الإرهابي الذي إستهدف مترو الأنفاق في مدينة بطرسبرغ، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وكذلك التفجير الذي حصل في جمهورية مصر العربية والذي أدى إلى […] أقراء المزيد من المصدر