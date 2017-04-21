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الحركة اللبنانية الديمقراطية دعت لقانون إنتخابي عصري نسبي يرضي الجميع ولا يستهدف أحدا

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية إجتماعه الدوري برئاسة السيد جاك تامر، وحضور الأعضاء، وتداول المجتمعون بالوضع الداخلي والإقليمي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. بداية تحدث تامر قال:”دانت الحركة اللبنانية الديمقراطية التفجير الإرهابي الذي إستهدف مترو الأنفاق في مدينة بطرسبرغ، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وكذلك التفجير الذي حصل في جمهورية مصر العربية والذي أدى إلى […] أقراء المزيد من المصدر

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