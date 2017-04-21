أفادت وثيقة حصلت عليها أسوشيتد برس بأن الشرطة الفرنسية قامت بتفتيش شقة شخص يدعى كريم شورفي في بلدة شيل بعد حادثة إطلاق النار الذي وقع في الشانزيليزيه والتي راح ضحيتها شرطي وأصيب اثنان بجروح. وقال مسئولان في الشرطة: إن المشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما، ويقطن إحدى الضواحي شرق العاصمة باريس. وأعلنت مصادر قريبة […] أقراء المزيد من المصدر