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الشرطة الفرنسية تكشف عن هوية منفذ هجوم باريس  

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

أفادت وثيقة حصلت عليها أسوشيتد برس بأن الشرطة الفرنسية قامت بتفتيش شقة شخص يدعى كريم شورفي في بلدة شيل بعد حادثة إطلاق النار الذي وقع في الشانزيليزيه والتي راح ضحيتها شرطي وأصيب اثنان بجروح. وقال مسئولان في الشرطة: إن المشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما، ويقطن إحدى الضواحي شرق العاصمة باريس. وأعلنت مصادر قريبة […] أقراء المزيد من المصدر

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