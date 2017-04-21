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المجلس الثقافي للبنان الشمالي ومركز الصفدي الثقافي افتتحا برعاية خوري معرض الفن التشكيلي الحادي عشر في طرابلس

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

افتتح “المجلس الثقافي للبنان الشمالي”، برعاية وزير الثقافة غطاس خوري، وبالتعاون مع “مركز الصفدي الثقافي” معرض الفن التشكيلي الحادي عشر بمشاركة 28 فنانا تشكيليا من أجيال ثلاثة عرضوا أكثر من 50 لوحة إبداعية في المركز. حضر الحفل إلى راعي المعرض ممثلا بالمدير العام السابق للوزارة فيصل طالب، وزير العمل محمد كبارة ممثلا بالأستاذ سامي رضا، […] أقراء المزيد من المصدر

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