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المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم شانزليزيه يدعى كريم الشرفي وكان مدانا في قضايا عنف

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم شانزليزيه يدعى كريم الشرفي وكان مدانا في قضايا عنف أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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