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سامي الجميل: حكومة لا تلتزم بتعهداتها الدولية وتستقيل من واجباتها لا يمكن ان تؤتمن على تطبيق الدستور

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تعليقا الجولة التي نظمتها القيادة العسكرية لحزب الله للاعلاميين في المنطقة الحدودية :”أين هي الحكومة من كل ما يجري في لبنان؟ وما هي اهتمامات السلطة؟ فهي لا تعير اهتماما للشؤون السيادية المتمثلة ببسط سلطة الدولة والقانون على اراضيها على الحدود وفي الداخل، ولا تكلف نفسها عناء مجرد الاجتماع […] أقراء المزيد من المصدر

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