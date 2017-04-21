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عاجل: استئناف عمليات إجلاء سكان بلدات سورية محاصرة 

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

عاجل: استئناف عمليات إجلاء سكان بلدات سورية محاصرة بعد 48 ساعة من التأخير أخبار قد تهمكعاجل.. داعش: منفذ عملية جبلة وهو أبو إبراهيم الحموي من كفرزيتافيديو.. طفل سوري لم ياكل منذ 7 أيام في مضايا السوريةالكويت تلغي إقامات 60 لبنانياً لارتباطهم في حزب الله بحر ايجه يبتلع 15 مهاجراً بينهم 6 أطفالداعش يتبنى الهجوم الانتحاري على […] أقراء المزيد من المصدر

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