عاجل: استئناف عمليات إجلاء سكان بلدات سورية محاصرة بعد 48 ساعة من التأخير أخبار قد تهمكعاجل.. داعش: منفذ عملية جبلة وهو أبو إبراهيم الحموي من كفرزيتافيديو.. طفل سوري لم ياكل منذ 7 أيام في مضايا السوريةالكويت تلغي إقامات 60 لبنانياً لارتباطهم في حزب الله بحر ايجه يبتلع 15 مهاجراً بينهم 6 أطفالداعش يتبنى الهجوم الانتحاري على […] أقراء المزيد من المصدر