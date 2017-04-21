عاجل: تنظيم داعش يتبنى اعتداء باريسأعلن تنظيم الدولة الإسلامية”داعش” مسؤوليته عن هجوم باريس، وفق ما ذكرت وكالة أعماق 20 أبريل/نيسان 2017. قُتل شرطي واصيب اثنان آخران بجروح مساء الخميس في تبادل لاطلاق النار في جادة الشانزيليزيه في باريس، فيما قُتل المهاجم بحسب ما عُلم من مصادر متطابقة، قبل ثلاثة أيام من الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية. […] أقراء المزيد من المصدر