عاجل : وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش: منفذ هجوم الشانزيليزيه هو أبو يوسف البلجيكي أحد مقاتلي التنظيم. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ […] أقراء المزيد من المصدر