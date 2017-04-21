عاجل: أكثر من 20 بين قتيل وجريح بهجوم ل”طالبان” على قاعدة عسكرية ب أفغانستان . أخبار قد تهمك‏وداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالمﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡدخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافيعاجل من مصر: “النقض” […] أقراء المزيد من المصدر