لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع “سماعةالأذن” عندما خالف بوضوح ضيفه في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإيطالي بخصوص الأزمة في ليبيا. ترامب قال بان بلاده لن تقوم بدور في ليبيا وليس عليها مواصلة القيام بأي دور تحت عنوان استقرار ليبيا. حصل ذلك حسب محطة سي ان ان فيما كان باولو جينتولوني رئيس الحكومة الإيطالية […] أقراء المزيد من المصدر