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مستشار المرشد الإيراني يهدد باعتقال أحمدي نجاد

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

مستشار المرشد الإيراني يهدد باعتقال أحمدي نجاد ذكر موقع “آمد نيوز” أن وحيد حقانيان مستشار المرشد الإيراني هدد بـ”تغطيس رأس أحمدي نجاد في الماء إذا واصل إطلاق تهديداته بدعوة مناصريه للاحتشاد في حال رُفض ترشحه لانتخابات الرئاسة. وذكر الموقع المقرب من المعارضة الإصلاحية، أن تهديدات حقانيان جاءت خلال اجتماع بين المرجعيات الدينية ومجلس صيانة الدستور. […] أقراء المزيد من المصدر

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