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مقتل المخطط لهجوم ليلة رأس السنة في إسطنبول

Posted by on April 21, 2017 0 Comment

أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل عبدالرحمن أوزبكي أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والذي خطط لهجوم أورتاكوي الإرهابي في إسطنبول ليلة رأس السنة الماضي. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، الجمعة (21 أبريل 2017) إن عملية برية للقوات الأمريكية بسوريا أسفرت عن مقتل عبدالرحمن أوزبكي أحد عناصر داعش الذي خطط لهجوم “أورتاكوي” الإرهابي بإسطنبول في رأس […] أقراء المزيد من المصدر

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