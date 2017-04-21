أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل عبدالرحمن أوزبكي أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والذي خطط لهجوم أورتاكوي الإرهابي في إسطنبول ليلة رأس السنة الماضي. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، الجمعة (21 أبريل 2017) إن عملية برية للقوات الأمريكية بسوريا أسفرت عن مقتل عبدالرحمن أوزبكي أحد عناصر داعش الذي خطط لهجوم “أورتاكوي” الإرهابي بإسطنبول في رأس […] أقراء المزيد من المصدر