تناقلت عدة مواقع اخبارية وبسرعة البرق منذ أمس الجمعة نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح ، وهو الخبر الذي تبين في مابعد أنه عار من الصحة ، بحيث لم تورد المصادر الإعلامية الرسمية الكويتية وعلى رأسها (كونا) وكالة الأنباء الكويتية الخبر على موقعها الرسمي. وكان آخر نشاط رسمي أشرف عليه الأمير البالغ […] أقراء المزيد من المصدر