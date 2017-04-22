آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » “الإشاعة” تقتل أمير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح

“الإشاعة” تقتل أمير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح

Posted by on April 22, 2017 0 Comment

تناقلت عدة مواقع اخبارية وبسرعة البرق منذ أمس الجمعة نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح ، وهو الخبر الذي تبين في مابعد أنه عار من الصحة ، بحيث لم تورد المصادر الإعلامية الرسمية الكويتية وعلى رأسها (كونا) وكالة الأنباء الكويتية الخبر على موقعها الرسمي. وكان آخر نشاط رسمي أشرف عليه الأمير البالغ […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com