السيرة الذاتية لمرشح أحزاب اليمين والوسط فرنسوا فيون ولد فرنسوا فيون في العام 1954 في بلدة مان غرب فرنسا. مقارنة مع باقي المرشحين، يعد فيون أكثر من شغل مناصب حكومية ورسمية داخل الدولة، إذ بدأ عمله السياسي في العام 1976 كمساعد برلماني للنائب جويل لو تول عن منطقة سارت. وفي العام 1977، انتسب فيون لحزب […] أقراء المزيد من المصدر