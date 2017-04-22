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 القبض على السوري صفوان سلوم  للاشتباه بانتمائه للتنظيمات الارهابية

Posted by on April 22, 2017 0 Comment

مخابرات الجيش تلقي القبض على السوري صفوان علي سلوم في بعلبك للاشتباه بانتمائه للتنظيمات الارهابية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة […] أقراء المزيد من المصدر

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