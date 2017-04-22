المغرب – زينون عبد العالي يسعى المسيحيون المغاربة إلى إثبات وجودهم كأقلية معترف بها إلى جانب الديانات والأقليات الأخرى في البلاد، رافضين أي اتهام لهم بالسعي لتنصير المجتمع أن العمل في خدمة أجندة جهات خارجية. يعتز المسيحيون المغاربة بانتمائهم الوطني وحبهم لبلدهم، يؤكد الشاب المغربي لؤي (اسم مستعار)، “ندعو إلى الخير ونشيع قيم السلام كما […] أقراء المزيد من المصدر