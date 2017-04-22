أكد عضو “كتلة نواب بعلبك الهرمل” علي المقداد، في تصريح على هامش اطلاق وزارة الثقافة وبرنامج الامم المتحدة برنامج استراتيجية لحماية المواقع الاثرية في لبنان في قلعة بعلبك، أن “المطلوب اليوم هو وصولنا كلبنانيين جميعا الى إقرار قانون للانتخابات النيابية المقبلة لان الوضع لم يعد يحتمل أن نبقى بلا قانون للانتخابات”. وقال: “نحن من جهتنا […] أقراء المزيد من المصدر