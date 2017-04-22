عاجل: إصابة 3 جنود من الجيش التركي في اشتباك مع مجموعة من تنظيم بي كا كا في ولاية #دياربكر شرقي البلاد أخبار قد تهمكاحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمأمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعيﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ مسلح يحتجز […] أقراء المزيد من المصدر
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