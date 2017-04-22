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عاجل: قتلى وجرحى في غارات يعتقد أنها روسية على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي

Posted by on April 22, 2017 0 Comment

عاجل: قتلى وجرحى في غارات يعتقد أنها روسية على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة […] أقراء المزيد من المصدر

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