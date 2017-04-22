أكدت مؤسسة “كهرباء لبنان” تعقيبا على بيان نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات، “أن الصهاريج التابعة لها وبعكس الادعاءات الواردة في البيان، تستوفي جميع الشروط القانونية، وقد استحصلت المؤسسة على جميع الموافقات اللازمة في هذا الشأن لا سيما موافقة وزارة الداخلية والبلديات. والمؤسسة على استعداد لإطلاع من يشاء من الجهات المعنية على جميع المستندات والموافقات المتعلقة بهذا الموضوع”.

كما تؤكد المؤسسة أن الغاية الوحيدة من شراء هذه الصهاريج، هي “الحفاظ على المال العام من خلال نقل جزء من المحروقات بواسطة صهاريج تملكها المؤسسة، وبالتالي تخفيض النفقات المالية المترتبة على الاستعانة بمتعهدي نقل المحروقات”.



اشارة الى أن عملية نقل المحروقات تتم حاليا بشكل طبيعي بواسطة صهاريج المؤسسة الى معامل الإنتاج في صور والجية والزوق، فيما تقتصر الاعتراضات على نقل المحروقات الى معمل بعلبك فقط، الأمر الذي يدفع الى التساؤل عن الغايات الحقيقية الكامنة وراء هذه الاعتراضات.

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