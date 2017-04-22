تحقيق ريما يوسف من حلبة مونزا الايطالية الشهيرة لسباقات السيارات، “لبنان ينادي” من على متن سيارة فيراري تحمل ألوانه وعلمه، مشاركا للمرة الاولى في بطولة سباقات سيارات “بلانبان”Blancpain حيث يتحدى مجددا المجتمع الدولي، ويخوض غمار سباق دولي على اكبر حلبة سباق وموجودة في مدينة مونزا وهي حلبة لسباق السيارات في مونزا شمال إيطاليا. وتدعم حملة […] أقراء المزيد من المصدر