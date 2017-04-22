قال سفير نظام بشار الأسد، في موسكو، رياض حداد، إن عائلات سورية تسمي أطفالها “بوتين”، كعلامة للامتنان لدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبشار الأسد، في حربه المستمرة منذ ست سنوات. وأشار حداد إلى أنَّ بشار الأسد تبرَّع بأرض بالقرب من دمشق لمدرسة روسية سيجري بناؤها، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017. […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » موالون للأسد يطلقون اسم بوتين على أطفالهم.. وبشار يعلِّم أبناءه اللغة الروسية
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