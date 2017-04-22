شهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التصعيد المتبادل بين #الولايات_المتحدة و كوريا الشمالية، والتي أعقبت حالة من الضيق بين واشنطن و موسكو في أعقاب شن القوات الأميركية هجوماً بصواريخ “توماهوك” على قاعدة الشعيرات الجوية السورية، بالإضافة إلى استخدام القوات الأميركية لسلاح فتاك يسمى ” أم القنابل ” ضد داعش في أفغانستان. في الواقع، بدأ المشهد الذري […] أقراء المزيد من المصدر