آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » هذه هي الأوامر الملكية في السعودية

هذه هي الأوامر الملكية في السعودية

Posted by on April 22, 2017 0 Comment

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت 22 أبريل/نيسان 2017، قرارات ملكية تضمنت مايلي: ١- إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى ما كانت عليه. سنوافيكم بالمزيد أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو..اللقطات الأولى من تفجير حي الراشدين بحلبلندن تخفي تفاصيل اتفاق سري مع السعودية خشية تضرر […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com