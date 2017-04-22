أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت 22 أبريل/نيسان 2017، قرارات ملكية تضمنت مايلي: ١- إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى ما كانت عليه. سنوافيكم بالمزيد أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو..اللقطات الأولى من تفجير حي الراشدين بحلبلندن تخفي تفاصيل اتفاق سري مع السعودية خشية تضرر […] أقراء المزيد من المصدر