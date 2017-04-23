أعلنت مصادر عسكرية فى سول اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية تعتزم إجراء تدريبات عسكرية فى يونيو المقبل لإجلاء المدنيين الأمريكيين من كوريا الجنوبية فى حال نشوب نزاع مسلح بشبه الجزيرة الكورية. من جانبها، أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تدريبات “كورتيس تشانيل” الروتينية التى تجريها القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا […] أقراء المزيد من المصدر