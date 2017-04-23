اعتذرت شركة أميركان إيرلاينز للطيران لراكبة وأوقفت أحد موظفيها عن العمل بعد تسجيل فيديو أوضح مشاجرة على متن إحدى طائرات الشركة بين أفراد الطاقم وعدد من الركاب وامرأة تبكي وهي تحمل طفلا في أحدث واقعة محرجة لشركة طيران أمريكية بشأن طريقة معاملة الركاب. كان تسجيل نشره أحد المسافرين أظهر امرأة تطلب من المضيفين أن يحضروا […] أقراء المزيد من المصدر