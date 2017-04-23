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“أميركان ايرلاينز” ترد على المشاجرة التي شهدتها إحدى رحلاتها

Posted by on April 23, 2017 0 Comment

اعتذرت شركة أميركان إيرلاينز للطيران لراكبة وأوقفت أحد موظفيها عن العمل بعد تسجيل فيديو أوضح مشاجرة على متن إحدى طائرات الشركة بين أفراد الطاقم وعدد من الركاب وامرأة تبكي وهي تحمل طفلا في أحدث واقعة محرجة لشركة طيران أمريكية بشأن طريقة معاملة الركاب. كان تسجيل نشره أحد المسافرين أظهر امرأة تطلب من المضيفين أن يحضروا […] أقراء المزيد من المصدر

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