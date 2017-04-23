قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إنه تم إخلاء مركز اقتراع في بلدة “بيزانسون” بشرق فرنسا، اليوم الأحد، بعد اكتشاف وجود سيارة مسروقة ومحركها دائر دون وجود سائقها أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم. وقال مسؤول بالوزارة لرويترز، إن السيارة المريبة مسروقة وتحمل لوحة أرقام مزيفة مضيفا أن القرار اتخذ بإخلاء مركز الاقتراع في الوقت الذي جرى فيه استدعاء […] أقراء المزيد من المصدر