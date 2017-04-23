فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا (بتوقيت باريس) لاستقبال الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية. ويتنافس على منصب الرئيس 11 مرشحًا وهم: مارين لوبن (48 عامًا) عن حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)، بونوا هامون (49 عامًا) عن الحزب الاشتراكي (يسار)، فرانسوا فيون (63 عامًا) عن حزب الجمهوريين […] أقراء المزيد من المصدر