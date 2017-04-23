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بدء التصويت في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية

Posted by on April 23, 2017 0 Comment

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا (بتوقيت باريس) لاستقبال الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية. ويتنافس على منصب الرئيس 11 مرشحًا وهم: مارين لوبن (48 عامًا) عن حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)، بونوا هامون (49 عامًا) عن الحزب الاشتراكي (يسار)، فرانسوا فيون (63 عامًا) عن حزب الجمهوريين […] أقراء المزيد من المصدر

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