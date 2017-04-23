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بري يرفض «التأهيلي»: أنا مع التمديد ألف مرة ولست مع الفراغ بالمرة.. باسيل يرحب بمبادرة جنبلاط 

Posted by on April 23, 2017 0 Comment

سباق بين مشاريع “قانون الانتخابات» و15 مايو.. وجنبلاط أول المتقدمين بري يرفض “التأهيلي»: أنا مع التمديد ألف مرة ولست مع الفراغ بالمرة باسيل يرحب بمبادرة جنبلاط بمعزل عن مضمونها يتسارع إطلاق المبادرات الانتخابية في سباق مع ساعة صفر التمديد للبرلمان اللبناني في 15 مايو المقبل، وكانت البداية أمس مع اعلان الحزب التقدمي الاشتراكي عن اقتراحه […] أقراء المزيد من المصدر

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