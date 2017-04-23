(وكالات) – أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى تقدم إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الجولة الأولى. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 69.4% من الناخبين المسجلين في البر الرئيسي لفرنسا أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لفرنسا. وتعد نسبة المشاركة تلك أقل بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في نفس […] أقراء المزيد من المصدر