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تقدم ماكرون ولوبان في الجولة الأولى في فرنسا

Posted by on April 23, 2017 0 Comment

(وكالات) – أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى تقدم إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الجولة الأولى. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 69.4% من الناخبين المسجلين في البر الرئيسي لفرنسا أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لفرنسا. وتعد نسبة المشاركة تلك أقل بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في نفس […] أقراء المزيد من المصدر

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