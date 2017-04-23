علق رئيس “حركة التغيير” عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار إيلي محفوض على كلام عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق عن أن “لبنان يقترب من الكارثة إذا لم يتم إقرار قانون انتخابي جديد قبل نهاية المهل القانونية”، بالقول: “كل الكوارث التي تحل بلبنان، فإن الجزء الأكبر منها هو بسبب سلوك حزبكم الذي […] أقراء المزيد من المصدر