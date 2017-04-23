قال مدير الحملة الانتخابية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ديفيد راشلين، إن تأهل مرشحة حزب الجبهة الوطنية لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع من مايو (أيار)، تحول الجولة الثانية إلى استفتاء على العولمة. وقال النائب في الحزب مارشال لوبان في إطار منفصل إن تأهل عمته “انتصار للوطنيين”. يذكر أن النتائج الأولية للجولة الأولى […] أقراء المزيد من المصدر