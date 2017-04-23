آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » حملة لوبان: جولة الإعادة ستكون استفتاء على العولمة

حملة لوبان: جولة الإعادة ستكون استفتاء على العولمة

Posted by on April 23, 2017 0 Comment

قال مدير الحملة الانتخابية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ديفيد راشلين، إن تأهل مرشحة حزب الجبهة الوطنية لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع من مايو (أيار)، تحول الجولة الثانية إلى استفتاء على العولمة. وقال النائب في الحزب مارشال لوبان في إطار منفصل إن تأهل عمته “انتصار للوطنيين”. يذكر أن النتائج الأولية للجولة الأولى […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com