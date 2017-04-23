عاجل: إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن نفذها فلسطيني ب تل أبيب، وشرطة الاحتلال تحقق في خلفية الحادثة أخبار قد تهمكنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦الادعاء على 4 أشخاص في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابينتائج لعبة يومية yawmiyeh الجمعة 12-2-2016ﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ : ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ […] أقراء المزيد من المصدر
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