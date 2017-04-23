عاجل: صحيفة معاريف العبرية بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المحطة رقم 2 في مطار بن غوريون في اسرائيل أخبار قد تهمكﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةقائمة أشخاص اعتنقوا المسيحية.. أبرزهم أميرة وإرهابي في تنظيم القاعدةمقتل جندي تركي وإصابة 2 بانفجار عبوة ناسفة في مدينة فان جنوب شرقي البلادسيدر نيوز/ عاجل: […] أقراء المزيد من المصدر
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